Vijftiger gearresteerd na vermoedelijk familiedrama in Oost-Vlaanderen

In Meerbeke, een deelgemeente van Ninove, heeft een vader dan weer geprobeerd om zijn eigen kind te ontvoeren. Dat probeerde hij samen met enkele andere personen. De verdachten vielen binnen in het huis van de ex-partner van de vader. Dat was aan de Brusselsesteenweg. Bij de verdachten was dus ook de vader. Hij mocht zijn kind al een tijdje niet meer zien en nam het recht in eigen handen. Daarop ontstond een schermutseling waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. Eén van hen was zelfs zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Het kind is later levend en wel aangetroffen. De verdachten zouden nog voortvluchtig zijn.