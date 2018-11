In het provinciehuis in Gent zijn de nieuwe Oost-Vlaamse gedeputeerden voorgesteld. Zoals bekend vormt N-VA samen met CD&V en Groen het nieuwe bestuur. De provincies slanken af en zijn vanaf volgend jaar alleen nog bevoegd voor grond-gebonden zaken. Oost-Vlaanderen gaat van 7 naar 4 gedeputeerden. Eerste gedeputeerde is Kurt Moens van N-VA. Twee gedeputeerde is Leentje Grillaert van CD&V. Riet Gillis van Groen is derde gedeputeerde. Annemie Charlier en An Vervliet tot slot zijn samen vierde gedeputeerde. Charlier start de eerste twee jaar, nadien neemt Vervliet over. Phaedra van Keymolen van CD&V wordt voorzitter van de provincieraad.