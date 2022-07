Vietnamese mensensmokkelbende opgepakt met safehouse in Wichelen

De Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen, in samenwerking met een Europees onderzoeksteam, heeft een Vietnamese mensensmokkelbende opgerold. Het onderzoek kwam op gang nadat in Wichelen een safehouse werd ontdekt. Die worden gebruikt door bendes om personen onder te brengen in afwachting van hun reis. De politie startte een onderzoek op en kon zo een internationaal smokkelnetwerk blootleggen. De bende vervoerde slachtoffers vanuit Vietnam tot in Frankrijk, met de bedoeling het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Ondertussen moesten ze soms maanden wachten in safehouses. Uiteindelijk kon de politie negen mensen oppakken in heel Europa. Voornamelijk Vietnamezen, maar ook twee Oekraïners.