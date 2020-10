Justitie Vier verdachten vrijgesproken in omstreden moordzaak Ihsan Celik

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De vier mannen die terechtstonden in een elf jaar oude moordzaak in Temse zijn allemaal vrijgesproken. Ze werden ervan verdacht de Turkse man Ihsan Celik te hebben gedood, en ze riskeerden daarvoor elk 15 jaar cel. Maar ze zijn nu vrij. En is het dus na zoveel jaren nog altijd niet duidelijk wie het slachtoffer heeft gewurgd, verminkt, verbrand en uiteindelijk gedumpt heeft in een bos. De hele zaak hing met haken en ogen aan elkaar. Vooral het politieverhoor van de minderbegaafde kroongetuige is nog altijd omstreden. De speurders hebben de getuige onder druk gezet waardoor die dingen is gaan verklaren die niet klopten. De vrijspraak is een mijlpaal in de rechtspraak, zeggen de advocaten.