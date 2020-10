Justitie Vier verdachten vrijgesproken in omstreden moordzaak Ihsan Celik

De vier mannen, die verdacht worden in de felomstreden elf jaar oude moordzaak op de Turk Ihsan Celik (41) in Temse, zijn vrijgesproken. Sohaïb A. (36) uit Temse, Sahin Ö. (31) uit Anzegem, Abdessalem B.A. (33) uit Sint-Pauwels en Carlo V.H. (29) uit Kruibeke riskeerden elk 15 jaar cel. Ihsan Celik werd vermoord op 22 juni 2009, waarna zijn lichaam een tijdlang bewaard werd in een koelkoffer en daarna gedumpt in een bos in Steendorp. Negen jaar lang werden de vier mannen ervan verdacht het slachtoffer te hebben gewurgd, gedumpt, verminkt en verbrand. Maar vooral het politieverhoor van de minderbegaafde Carlo V.H., de kroongetuige in de zaak, is omstreden. De jongeman praatte zichzelf en de drie andere beklaagden aan de galg, maar beweerde daarna dat de antwoorden hem werden ingefluisterd door de agenten. Nog volgens het parket zijn er meer aanwijzingen voor een eremoord, waarbij de daders in de eigen familie van Ihsan Celik gezocht moeten worden.