Vier jaar cel voor Portugees die Aalsterse cafébaas neerstak: "Te licht, maar hoofdstuk is nu afgesloten"

Het assisenproces tegen de man van 47 die twee jaar geleden zijn ex doodde in Sint-Pauwels, nadert zijn einde. Vanmiddag zijn de slotpleidooien gehouden en daarvoor kwamen de laatste moraliteitsgetuigen aan bod. De familieleden van slachtoffer Isabelle Meeus schetsten geen fraai beeld van de beschuldigde. Haar vader noemde Bert D. een kluns, haar broer omschreef hem als inhoudsloos en betweterig. Een dag eerder kwamen ook al de voormalige collega's van de man aan bod. Die omschreven hem in zijn job als verpleger als enorm nalatig. Alleen de moeder van de beschuldigde was één en al lof voor haar zoon in de Gentse assisenzaal. D. wurgde Isabelle Meeuws in zijn garage. De moeder van twee overleed later aan haar verwondingen. De grote vraag is of de moord op voorhand was gepland. Een jury zal daarover oordelen. Wellicht is de beraadslaging voor morgen pas. De man riskeert levenslang.