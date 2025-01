Vier jaar cel voor man die taxichauffeur overvalt in Lokeren

De man die in mei vorig jaar een taxichauffeur overviel in Lokeren, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Dat heeft de Dendermondse strafrechtbank beslist. De 38-jarige man weigerde op het einde van zijn rit te betalen. Hij haalde zijn pistool boven en vluchtte met de portefeuille van de taxichauffeur. De taxi had de Antwerpenaar opgepikt aan het station van Sint-Niklaas voor een rit naar Lokeren. Op de Gentse Steenweg ontsnapte hij uiteindelijk met de portefeuille van de chauffeur. De dader werd na enkele dagen opgepakt door de politie. Hij was al bekend bij justitie en kampt met een zware cocaïneverslaving. Ook op het moment van de feiten was de man onder invloed van drugs.