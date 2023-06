Vier jaar cel met helft uitstel voor Litouwse man die vrouw mishandelt in Wetteren

De correctionele rechter in Dendermonde heeft de Litouwse man, die eind vorig jaar zijn vrouw hard toetakelde in Wetteren, veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor poging tot moord. Hij moet ook een schadevergoeding betalen. De feiten dateren van december vorig jaar en kaderden in een echtscheidingscontext. In hun huis in de Molenstraat valt de 44-jarige man z'n vrouw aan met een mes. De vrouw loopt ernstige verwondingen op, verkeert enkele dagen in levensgevaar, maar overleeft uiteindelijk de aanval. Voor de rechtbank in Dendermonde vragen het Openbaar Ministerie en de verdediging van het slachtoffer een veroordeling voor poging tot moord. De advocaat van de dader pleit voor opzettelijke verminking, zonder het oogmerk om te doden. De rechter is de eerste pleidooien gevolgd en veroordeelde de man dus voor poging tot moord.