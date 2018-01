Voor de correctionele rechtbank in Dendermonde zijn er vrij milde straffen gevraagd in een terrorismeproces. Eén van de verdachten heeft intussen toegegeven dat hij probeerde te radicaliseren, dat hij ook op weg was naar Syrië om er mee gaan te vechten, maar dat hij in Turkije was teruggestuurd. Sindsdien probeerde hij vanuit zijn woning in Sint-Niklaas te deradicaliseren met onder andere het volgen van een cursus. Tegen deze man vraagt het openbaar ministerie vier jaar cel. De anderen riskeren acht maanden tot vijf jaar cel.