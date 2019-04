Vier gewonden nadat bestuurder door middenberm gaat op Gentse Kennedylaan

Op de as Sint-Niklaas - Antwerpen is nog meer verkeersellende op komst. Want begin mei starten de werken aan de N70 in Melsele. Het gaat om voorbereidende werken. Langs de baan worden nieuwe nuts-leidingen gelegd. En daarom wordt het verkeer hier vanaf zes mei over twee versmalde rijstroken geleid. Een paar weken later, tegen het einde van de maand, gaat de steenweg zelfs voor een tijdje volledig dicht. Het Agentschap Wegen en verkeer zal dan omleidingen voorzien. Vanaf het voorjaar van 2020, na de nutswerken, start de heraanleg zelf.