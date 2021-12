Verschillende verdachten geïdentificeerd in gerechtelijk onderzoek cybercrime

Voor de rechtbank in Dendermonde heeft een voormalige kandidaat Prins Carnaval uit Aalst vijf jaar cel gekregen voor drugsdelicten. Het is niet de eerste keer dat de man voor drugsfeiten veroordeeld wordt. Gustaaf S., beter bekend als 'de Staaf', was in 2010 nog kandidaat-prins in Aalst. Maar hij werd uit de wedstrijd gehouden omdat hij geen blanco strafblad kon voorleggen. De feiten waarvoor hij vanochtend veroordeeld is, dateren van twee jaar geleden. De Staaf en zijn partner produceerden en verkochten op grote schaal speed vanuit de kelder van hun huis in Aalst. Ook toen hij die periode in de cel zat voor andere drugsmisdrijven, stuurde hij de drugshandel verder aan vanuit zijn cel. Het koppel wordt gezien als de kopstukken van de bende en krijgen elk vijf jaar. Zes andere betrokkenen krijgen celstraffen van 30 maanden met uitstel tot 45 maanden effectief.