Verrebroek: Motorrijder opgeschept door auto

Motorrijder opgeschept door auto

In Verrebroek, ook in Beveren, is deze middag een motorrijder zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde op de Kreek. De motorrijder wilde links afslaan, maar net op dat moment haalt een personenwagen hem in. De wagen schept de motorrijder op, die meters verder ten val komt. De motorrijder, een man uit Grembergen, is zwaargewond en wordt weggebracht naar het AZ Nikolaas. De mensen die in de auto zitten raken niet gewond, maar wel zijn in shock.