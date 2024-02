Verrebroek: Brand legt schuur in de as, beperkte hoeveelheid asbest vrijgekomen

Er heeft gisteravond een zware brand gewoed in een schuur in de Sluisstraat in Verrebroek. Een schuur met daarin werktuigen is daarbij volledig verloren gegaan. De hulpdiensten van de hulpverleningszone Waasland werden rond 1 uur vannacht gealarmeerd. De brand was bij aankomst al uitslaand. Bij de brand kwam ook een beperkte hoeveelheid asbest vrij. Maar de verontreiniging zou zich beperken tot het erf. Er is geen reden tot ongerustheid. De milieudienst is ter plaatse om de situatie op te volgen. De brandweer was zaterdagochtend nog ter plaatse om na te blussen. In de schuur lagen balen stro opgeslagen, en daardoor kunnen de vlammen opnieuw opflakkeren.