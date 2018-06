Verpleegsters die vernederende beelden van demente bejaarden maakten, mogen 10 jaar niet met ouderen werken

In Zottegem zijn gisteren een tiental jongeren opgepakt op verdenking van vandalisme. Ze waren terrasstoelen aan het vernielen op het Stationsplein. De stationsbuurt in Zottegem wordt al een tijdje geteisterd door jongeren met slechte bedoelingen. Er sneuvelen regelmatig bloembakken en vuilnisbakken. Bij auto's in de buurt werden spiegels vernield en banden plat gestoken. Het is nog onduidelijk of deze jongeren ook verantwoordelijk zijn voor de eerdere incidenten in de stationsomgeving.