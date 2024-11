Vermoedelijke bestuurder opnieuw vrijgesproken in zaak Kayleigh Leemans door te veel twijfel

Wie zat er achter stuur bij het ongeval waarbij Kayleigh Leemans stierf in de zomer van 2019 in Nieuwerkerken? We zullen het wellicht nooit weten. Want vanmorgen is de vermoedelijke bestuurder opnieuw vrijgesproken. Deze keer in beroep. De jongeman beweert dat hij aan geheugenverlies lijdt. De andere passagiers in de auto, die weten het ook niet meer en zaaiden twijfel. En net omdat er twijfel is, moet een rechter de verdachte vrijspreken. Voor de familie van het meisje van 14 opnieuw een harde klap. Na de politierechter zegt nu ook de rechter in beroep dat het onduidelijk is wie reed.