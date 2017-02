Vermiste vrouw uit Geraardsbergen is terecht

Het parket van Oost-Vlaanderen wil nog altijd niet bevestigen dat het lichaam dat gisteren gevonden is in Lebbeke, het lijk is van Renée Beckers. Maar alles wijst daar wel op. Er is gisteravond een lijkschouwing gebeurd, maar details daarover zijn nog niet bekend. Behalve dat het lichaam volledig is. Het stoffelijk overschot van de vrouw van 67 lag onder een gastank, achter wat bomen naast een wandelpad. Het lichaam was in verre staat van ontbinding. Ook al was het goed ingewikkeld in plastic folie. De zoon van 39 jaar, die hoofdverdachte is in deze zaak, is nog niet opnieuw verhoord. Hij zit wel nog altijd in de cel op verdenking van oudermoord en verschijnt vrijdag voor de raadkamer.