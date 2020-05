Vermassen gaat voor vrijspraak voor hoofdverdachte in garagemoord Lebbeke

De lokale politie van Sint-Niklaas heeft vanmorgen een cannabisplantage ontdekt. Die was ondergebracht in een gebouw in de industriezone Europark-Zuid. Om hoeveel planten het gaat en of er al aanhoudingen zijn verricht is nog niet duidelijk. Het labo van de Federale politie kwam ter plaatse voor verder onderzoek. Ook netbeheerder Fluvius stuurde een ploeg om de stroomvoorziening af te koppelen.Het gebouw is eigendom van een bedrijf dat officieel handelt in auto-onderdelen.