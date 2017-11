In het onderzoek naar de Bende van Nijvel zijn speurders langs geweest bij een schietclub in Aalst waar Chris B., de zogeheten Reus lid, was. Dat bevestigt Christian De Valkeneer, de procureur-generaal van Luik. Het bezoek kadert in een ruimer onderzoek naar de ex-rijkswachter uit Aalst die verdacht wordt lid te zijn van de Bende van Nijvel. Wie het mysterie rond de Bende wil ophelderen, moet in het Aalsterse zoeken, zegt dan weer een wapenexpert op rust. Volgens hem zijn er kogels van de Aalsterse schietclub gebruikt bij de overval op de Delhaize in Aalst. De man doet zijn verhaal aan onze redactie.