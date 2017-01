Nieuws Verlaten maalderij in Aalst trekt teveel ongedierte aan

In de Aalsterse deelgemeente Baardegem zorgen er ratten voor overlast in en rond de oude maalderij. Volgens een buurtbewoner komt dat omdat er in de silo's nog altijd tonnen granen en bloem liggen, die na de stopzetting van de molen nooit zijn weggehaald. Hij hoopt dat ze het gebouw dan ook snel leeghalen of slopen. De stad is op de hoogte van het probleem en ging vanmorgen op inspectie, samen met rattenvangers en de eigenaar.