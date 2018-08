Verkiezingskoorts in Aalst: Smeyers hekelt Turks Facebookbericht van Groen-kandidate

De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds maar dichterbij. En dus begint her en der de spanning al flink te stijgen. Zo ook in Aalst. Daar liet OCMW-voorzitster en N-VA-politica Sarah Smeyers in niet mis te verstane taal blijken dat ze niet is opgezet met de manier van campagne voeren van Groen-kandidate Fatma Yildiz. Yildiz voert campagne in het Nederlands én in het... Turks. Dat kan niet, vindt Smeyers. Groen Aalst ziet er geen graten in en heeft het over een persoonlijke aanval.