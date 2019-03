Verkiezingen 19: Stoelendans en commotie door overstap Veli Yüksel van CD&V naar Open Vld

Coup de théâtre bij CD&V. Want Oost-Vlaams boegbeeld en Kamerlid Veli Yüksel stapt over van CD&V naar Open Vld. Dat is op z'n zachtst gezegd vreemd, want maandag nog werd bekendgemaakt dat Yüksel voor CD&V de vierde plaats zou krijgen op de Oost-Vlaamse Kamerlijst. Als reden voor zijn overstap geeft Yüksel aan dat hij niet vrijuit kan werken binnen CD&V, omdat de verschillende belangengroepen te veel macht zouden hebben binnen de partij. De Oost-Vlaamse christendemocraten zijn ontgoocheld.