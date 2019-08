Lokale producten die landbouwers online aanbieden en die één keer per week kunnen worden afgehaald. Dat is het concept achter "De Buurderij" en eind september komt er ook zo eentje in Beveren. Ook de jaarlijkse Fok-veedag, die volgende zaterdag in Beveren wordt georganiseerd, zet sterk in op streekproducten. Op die manier wil de organisatie de banden tussen consument en boeren opnieuw aanhalen. Want vooral kinderen weten vaak niet eens van waar die melk in de brik-verpakking nu precies komt.