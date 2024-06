Uitslaande dakbrand in Sint-Lievens-Houtem: gezin kan tijdig ontkomen

In Sint-Niklaas is oud-politicus Freddy Willockx vanochtend overleden. Dat nieuws wordt bevestigd door Conner Rousseau. Het gaat om een natuurlijk overlijden. Willockx werd 76. ­ Freddy Willockx is één van de grootste politici van zijn tijd. Hij raakte in 1970 als 23-jarige verkozen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas voor de socialistische partij (vandaag Vooruit). In zijn thuisstad was hij raadslid, schepen, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad. In 1973 startte hij in de nationale politiek, als adviseur van bij minister van Economische Zaken Willy Claes. Hij werd in 1979 Kamerlid en vervolgens onder meer staatssecretaris voor financiën, minister van PTT en minister van Pensioenen. In 1994 werd de Sint-Niklazenaar verkozen voor het Europees Parlement. Willockx maakte in 2016 een einde aan zijn actieve politieke carrière, toen hij stopte als voorzitter van de gemeenteraad.