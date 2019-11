Verdeelt de meerjarenplanning CD&V in twee kampen? Voorzitter ontkent, maar is wel scherp voor burgemeester.

Verdeelt de meerjarenplanning de CD&V in Aalst in twee kampen? Het is koffiedik kijken, maar het minste wat je kan zeggen is dat de partij door heel zwaar weer gaat. Het ene kamp wil dat Uyttersprot zo snel mogelijk haar bevoegdheden terugkrijgt. En pas dan wil het zich uitspreken over de meerjarenplanning. Het andere kamp staat als een blok achter CD&V-schepen Buelens die absoluut voort wil besturen, al dan niet met Uyttersprot. De voorzitter ontkent dat de partij verdeeld is, en zegt dat de burgemeester het probleem moet oplossen. Want hij is de oorzaak van alle ellende.