Verdachten zaak Polfliet aangehouden voor doodslag en naar de gevangenis gebracht, beiden in beroep tegen uithandengeving

Op een braakliggend stuk grond op de Grote Baan in Waasmunster heeft de politie gisterennamiddag een kleine, maar professioneel ingerichte cannabisplantage ontdekt. Het is de tweede cannabisplantage die op enkele dagen tijd in de heidegemeente wordt blootgelegd. De speurders vonden ze op een stuk privé-grond in een half ondergrondse en goed gecamoufleerde ruimte. Om hoeveel planten het ging, is niet duidelijk. Maar de aanzienlijke hoeveelheid gebruikte potgrond op het erf doet vermoeden dat er al meerdere oogsten hebben plaatsgevonden. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Of er ook aanhoudingen zijn verricht in deze zaak is nog niet bekend.