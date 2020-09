De verdachte van de moord op Ilse Uyttersprot blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde vanmorgen beslist. De CD&V-politica en voormalige burgemeester van Aalst werd een maand geleden, in de nacht van 3 op 4 augustus, om het leven gebracht. De advocaat van de nabestaanden hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de precieze toedracht van het drama.