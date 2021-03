Verdachten van moord in Beveren vrijdag opnieuw voor de jeugdrechter

In Zottegem is een man van 52 opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensenhandel en seksuele uitbuiting. In hetzelfde onderzoek is ook een Oekraïense vrouw van 31 opgepakt in Nederland. Het koppel zou meer dan veertig Oost-Europese vrouwen illegaal aan het werk hebben gezet. Het onderzoek kwam een half jaar geleden in een stroomversnelling terecht na een inval op een adres in Zottegem. Het pand werd als bordeel gebruikt.