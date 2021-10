Verdachten van agressie op supporter beschuldigd van slagen en schuldig verzuim

Deze ochtend rond 11 uur is er op de site van het Sint-Vincentiusklooster in Dendermonde opnieuw gezocht naar zuster Gaby. Dat wordt bevestigd door verschillende bronnen aan TV Oost Nieuws. De civiele bescherming is ter plaatse, en de site wordt momenteel afgesloten. Ook Joeri Deblauwe, directeur van het Oscar Romero College, is op de hoogte van de graafwerken: "Het klooster is afgebroken, en hier komt een nieuwe vleugel van onze school. Wij werken heel graag mee aan het gerechtelijk onderzoek. Het verhaal van zuster Gaby is onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis van het College". De federale gerechtelijke politie geeft zo dadelijk meer uitleg. De verdwijning van de non uit Buggenhout is na veertig jaar nog altijd niet opgelost en is één van de meest spraakmakende gerechtelijke dossiers uit de recente geschiedenis. Zuster Gabrielle, Germaine Robberechts voor de burgerlijke stand, was 56 toen ze in de nacht van 3 op 4 maart 1982 verdween uit het klooster van Sint-Vincentius in de Kerkstraat in Dendermonde. Het Dendermondse gerecht stuurde pas weken na haar verdwijning een opsporingsbericht uit. Het is door een toeval dat er alsnog een onderzoek kwam maar ook dat raakte uiteindelijk nergens. Obstructie vanuit het klooster en de kerk deed het alsnog verzanden. Een lijk werd nooit gevonden. Het dossier kende één hoofdverdachte, pastoor Gaston Mornie. Maar die overleed in 2011, op 77-jarige leeftijd, in de psychiatrische instelling Sint-Jan-Baptist in Zelzate, een inrichting van de Broeders van Liefde.