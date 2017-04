Verdachten opgepakt in Geraardsbergen in gerechtelijk onderzoek rond banditisme

Op de rechtbank van Dendermonde is vandaag de moordzaak op Patrick Vandendriesche uit Ninove begonnen. De man werd in juli 2015 neergestoken met een mes door zijn ex-vriendin in het huis van de vrouw in Outer, een deelgemeente van Ninove. Hij stierf twee dagen later aan zijn verwondingen. Het is nu aan de rechter om uit te maken of de moord gepland was of het gevolg is van een hoogoplopende ruzie.