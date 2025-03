Verdachten in Drillrapmoord zijn allemaal vrij onder voorwaarden

En ook in een andere ophefmakende zaak, die van de drillrapmoord, is er nieuws. Want alle betrokkenen, waaronder ook de twee verdachten uit Aalst, zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Dat laten hun advocaten weten. De twee Aalsterse jongeren en een volwassen man uit Antwerpen staken in december 2022 een jongen van 16 neer in Antwerpen. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De minderjarigen werden toen door de jeugdrechter van Dendermonde in een gesloten instelling geplaatst en de meerderjarige werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Ook in deze zaak zijn de twee minderjarigen uit Aalst uit handen gegeven. Dat wil dus zeggen dat ze als volwassenen zullen berecht worden. Maar in afwachting van hun proces, zijn alle verdachten vrijgelaten onder voorwaarden.