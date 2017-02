Verdachte zoon nog niet opnieuw verhoord in moordzaak Lebbeke

De correctionele rechtbank van Dendermonde heeft vanmorgen de 34-jarige Dennis V.L. veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn vriendin Eva Van Epperzeel in 2014 in Stekene. Hij takelde haar toe met een stroomstootwapen en verstikte haar, omdat hij dacht dat ze hem bedroog. “V.L. was vastberaden om Eva te doden”, oordeelde de rechtbank. De feiten gebeurden op 29 november 2014 in de woning van de beklaagde in Stekene. Het paar had sinds zeven jaar een relatie, maar er waren al eerder problemen. De dag voor de feiten zou het paar besloten hebben om het nog eens samen te proberen. De beklaagde dacht echter dat ze hem bedrogen had, en stelde dat hij “doorgedraaid was” de volgende morgen. Hij verklaarde dat hij haar met het stroomstootwapen in de rug had geschoten, en dat hij daarna zijn handen op haar neus en mond had gelegd. Hij had ook tape op haar mond en neus geplakt. “Ik heb volgehouden tot ze niet meer bewoog”, zei Dennis V.L. Hij bood zich na de feiten aan in het politiekantoor van Beveren en legde bekentenissen af. “De beklaagde bleef echter vaag over de wijze waarop hij de feiten heeft gepland”, stelde de rechtbankvoorzitter. “Hij houdt vol dat ze zei dat hij moest schieten met de taser, maar de rechtbank stelt vast dat er ook in die discussie voorbedachtheid is. Het was een weloverwogen besluit om Eva te doden, opzettelijk en na rijp beraad. Hij had opzoekingen gedaan naar passiemoord en had de dag ervoor nieuwe batterijen voor de taser en tape gekocht.” Het openbaar ministerie had 27 jaar cel gevorderd. De verdediging had gevraagd milder te zijn, onder meer omwille van het lage recidivegevaar. Advocaat Jef Vermassen had onder meer naar het gunstige psychiatrische verslag verwezen. Door de nieuwe Potpourri-wetgeving is de zaak verwezen naar de correctionele rechtbank, en niet naar het hof van assisen. “De maximumstraf bedraagt 30 jaar. De mogelijkheid tot een veroordeling tot een gevangenisstraf van 40 jaar bestond immers nog niet toen de beklaagde Eva vermoorde. De rechtbank oordeelt dat een gevangenisstraf van 23 jaar passend en noodzakelijk voorkomt”, zei de voorzitter. De verdediging kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.