Verdachte verkeersagressie in Sint-Niklaas aangehouden voor poging doodslag

De man die twee weken geleden iemand wilde aanrijden in het centrum van Sint-Niklaas, is aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Op zaterdag 29 maart reed een auto de benedenverdieping van een appartement binnen, op de hoek van de Parklaan en de Grote Peperstraat. Dat gebeurde na een vechtpartij tussen twee mannen op straat. Eén van de twee, een 24-jarige man uit Stekene, stapte daarop in zijn auto om de andere persoon aan te rijden. Nadat hij met zijn auto in de gevel belandde, begonnen ze op straat opnieuw te vechten. Beiden werden uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis, maar de man uit Stekene is nu aangehouden voor poging doodslag. Hij was op het moment van de feiten niet onder invloed van alcohol.