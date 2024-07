Verdachte van overval in mei op taxichauffeur in Lokeren gevat

Een 38-jarige man uit Antwerpen is geïdentificeerd en gedagvaard voor de overval op een taxichauffeur in Lokeren enkele weken geleden. In de nacht van 18 op 19 mei werd de taxibestuurder verplicht om onder bedreiging zijn geld af te geven. De taxi had de man opgepikt aan het station van Sint-Niklaas voor een rit naar Lokeren. Op de Gentse Steenweg haalde de klant een pistool boven en zette hij het vervolgens op een lopen met de buitgemaakte portefeuille. De politie heeft nu een mogelijke dader kunnen vatten. Aan het Nieuwsblad laat het parket weten dat de man de feiten ontkent, maar dat er genoeg aanwijzingen zijn om hem te vervolgen. De man moet op 17 juli voor de rechtbank verschijnen.