Verdachte cold case-moord Jens De Block blijft aangehouden

De man uit Buggenhout die verdacht wordt van de moord op Jens de Block, werd mogelijk verklikt. De Block werd in oktober 2000 vermoord. Pas tien dagen geleden, zo'n 19 jaar na de feiten, kwam er een doorbraak in de zaak. En mogelijk is dat dus dankzij een tip van de man die samen met de verdachte de kanaalmoord pleegde, een andere moord, in 2010. De toenmalige mededader zou geweten hebben van de betrokkenheid van de man uit Buggenhout bij de moord op De Block. De verdachte blijft trouwens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde vanochtend beslist.