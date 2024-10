Verdachte (23) van moord op vrouw uit Wetteren blijft maand langer in de cel

De 23 jarige man die is aangehouden op verdenking van moord van een 68-jarige vrouw uit Wetteren blijft minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde vandaag beslist. Woensdagochtend 9 oktober werd het lichaam van de vrouw aangetroffen in de buurt van haar woning in de Warandelaan in Wetteren. Eén dag later werd een 23-jarige Serviër opgepakt in Laarne omdat hij een homejacking wilde plegen. Al snel werd de link gelegd tussen beide criminele feiten. Het onderzoek loopt.