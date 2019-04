Veiligheid, koopkracht en klimaat: drie speerpunten waarmee CD&V naar kiezer trekt

Nog een opmerkelijk punt in het programma van CD&V is het oprichten van een Denderfonds, extra geld voor de Denderstreek, zeg maar. Heel wat politici in de Denderstreek pleiten al langer voor zo'n fonds. Maar CD&V is de eerste partij die het in haar programma opneemt. Bedoeling is dat de gemeenten en steden langs de Dender meer middelen krijgen om aan de typische problemen in de streek, zoals armoede en migratie, het hoofd te kunnen bieden. Vorige week nog deed CD&V-schepen in Denderleeuw Jan De Nul een oproep voor het oprichten van een Denderfonds. Dat was naar aanleiding van de onderwijscijfers, waaruit bleek dat in Denderleeuw dertig procent van de leerlingen thuis geen Nederlands spreekt.