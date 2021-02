In de rechtbank in Dendermonde is vanmiddag een zoveelste stap gezet in het nieuwe euthanasieproces rond dokter Joris Van Hove. Het lijkt erop dat de uitloper van het assisenproces van vorig jaar een echte procedureslag zal worden. De Sint-Niklase dokter moet zich in Dendermonde nogmaals voor een rechter verantwoorden voor de euthanasie op Tine Nys. De arts werd wel al vrijgesproken door een volksjury, maar volgens het Hof van Cassatie is zijn arrest toen onvoldoende gemotiveerd. Daarom wordt het proces nog eens over gedaan voor een burgerlijke rechtbank, die zal alleen oordelen of er schadevergoedingen moeten worden betaald. Volgens de advocaat van Van Hove, Walter Van Steenbrugge, is het nieuwe proces onwettig. Net omdat zijn cliënt al is vrijgesproken door een hof van assisen. Vandaag is in de rechtbank van Dendermonde over de bevoegdheid van de rechtbank gedebatteerd. Of de rechtbank zichzelf bevoegd acht, weten we pas op negen maart. Maar Van Steenbrugge wil met het dossier desnoods naar het Grontwettelijk Hof en zelfs het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen.