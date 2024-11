Vanaf 15 december geen rechtstreekse trein meer tussen Erembodegem en Gent: "Niet te begrijpen"

Vanaf 15 december voert de NMBS een nieuwe dienstregeling in. Verschillende treinen zullen minder rijden, vroeger of later vertrekken, en sommige haltes zullen niet meer bediend worden. Sommige pendelaars die vroeger een rechtstreekse lijn hadden, zullen nu moeten overstappen. Dat betekent dus langer onderweg zijn. En daar komt op verschillende plaatsen in de streek protest tegen. Dat is onder andere ook het geval in het station van Erembodegem. Door de nieuwe regeling zal er geen rechtstreekse treinlijn zijn naar het station van Gent-Sint-Pieters.