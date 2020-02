Communicatiespecialist: "Online uitspraken van politici kunnen als boemerang terugkeren"

Onze streek heeft er vanaf 2022 een vrouwelijke burgemeester bij. Evelien De Both wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad Zottegem. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 sloten CD&V en N-VA een bestuursakkoord in Zottegem. Uittredend burgemeester Jenne De Potter van CD&V nam de eerste drie jaar voor zijn rekening. Nadien zou Matthias Diependaele van N-VA overnemen. Maar Diependaele is sinds vorig jaar minister in de Vlaamse regering en die job is onverenigbaar met het burgemeesterschap. Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Zottegem werd Evelien De Both, die momenteel schepen is, officieel voorgesteld.