Van Langenhove naar Cassatie voor weigering wrakingsverzoek

Schild & Vrienden-kopman Dries Van Langenhove tekent Cassatieberoep aan tegen de beslissing van het Gentse hof van beroep. Van Langenhove had de rechters in het proces tegen de extreemrechtse groep gewraakt. Maar het hof had dat wrakingsverzoek afgewezen. Van Langenhove staat samen met enkele andere leden van Schild & Vrienden terecht voor racisme en het aanzetten tot haat. Maar de oud-politicus en zijn advocaat denken dat de rechters geen onpartijdig oordeel kunnen vellen. Ze dienden een wrakingsverzoek in, maar het hof van beroep wees dat af. De rechters mogen dus aanblijven. En daar legt Van Langenhove zich dus niet bij neer. Hij trekt naar het hof van Cassatie. Daardoor zal de zaak opnieuw weken tot maanden vertraging oplopen.