Ook in Zele kunnen we spreken van een aardverschuiving. De Zelenaars krijgen na 18 jaar een nieuwe burgemeester. Ook daar ten koste van de liberalen. Uittredend burgemeester Patrick Poppe moet de sjerp laten aan Hans Knop. Hij wint met zijn partij CD&V de verkiezingen en vormt een coalitie met Leefbaarder Zele. Open Vld-burgemeester Poppe had zo'n forse nederlaag niet zien aankomen.