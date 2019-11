Van Grieken is het geruzie bij Vlaams Belang Aalst beu, en komt zelf in de potten roeren

We maken nog even tijd voor de politiek in Aalst. Want daar rommelt het niet alleen binnen de meerderheid, maar ook binnen de lokale Vlaams Belang-afdeling. Fractieleider en stemmenkanon Michel Van Brempt is uit de partij gestapt na interne strubbelingen. Een teken aan de wand dat het ook bij extreemrechts verre van rozengeur en maneschijn is. Omdat de problemen binnen de partij maar niet opgelost raken grijpt nationaal partijvoorzitter Tom Van Grieken in. Hij zet de lokale afdeling voorlopig onder curatele. Iemand bovenaf gaat zich dus bemoeien in Aalst.