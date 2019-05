Kent u de vakbond voor halvering van de kinderarmoede al? Wellicht niet, en da's ook vrij logisch want die is vandaag pas opgericht in Lede. Het is een ludiek initiatief van verschillende mensen die kwaad zijn omdat de regering de kinderarmoede niet kon halveren, dat was nochtans een belofte. Daarom hebben ze vandaag een stakingspiket gezet, aan het station van Lede.