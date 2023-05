Vader vermoorde Tamara Engels getuigt: "Had een slecht voorgevoel, wist meteen dat het haar ex was geweest"

Een 52-jarige garagehouder uit Stekene moet zich samen met vijf andere verdachten verantwoorden voor het hof van assisen voor de moord op Temsenaar Raouf B. De feiten gebeurden vijf jaar geleden, in 2018. Het lichaam van de 41-jarige Raouf B. wordt gevonden in het Nederlandse Kloosterzande, naast een uitgebrande auto. Het slachtoffer blijkt niet in Nederland vermoord, maar in een oldtimergarage in Stekene. De garagehouder wordt aangehouden op verdenking van moord. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Het slachtoffer was goed gekend bij de politie en zou een kopstuk zijn geweest van een drugsbende. Bijna vijf jaar na de feiten heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist om de zaak door te verwijzen naar het hof van assisen. Het proces gaat ergens in de loop van volgend jaar van start.