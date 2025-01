Vader van Francis Aerts (16) na halvering celstraf in beroep: "Youri H. is niet meer welkom in het Waasland"

Na de uitspraak van de correctionele rechtbank spraken we met Peter Aerts, de vader van Francis. Hij begrijpt de uitspraak van de rechter niet en blijft zeer boos achter. De doodrijder van zijn zoon krijgt in beroep negen jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 32.000 euro, waarvan ook de helft met uitstel. In eerste aanleg kreeg de man ook al negen jaar gevangenisstraf, maar zonder een gedeelte met uitstel. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws!