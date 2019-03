Er is een doorbraak in een bijna 20 jaar oude cold case, de moord op de 29-jarige Jens De Block in Sint-Niklaas. Gisteren werd in Buggenhout een verdachte opgepakt.Op zondagochtend 22 oktober 2000 werd in op de Houtbriel Sint-Niklaas, op de achterliggende parking van het Gemeentekrediet, het levenloze lichaam aangetroffen van Jens De Block, een bouwvakker van 29 jaar uit Kieldrecht. Zijn lichaam vertoonde sporen van bruut geweld en meerdere messteken. De man werd in het gezicht verwond met een stukgeslagen bierglas en kreeg ook twee messteken in de nek. Een van die messteken haalde een slagader open en was dodelijk. De moordenaar of moordenaars probeerden ook met een mes in het been van hun slachtoffer te steken maar hun wapen raakte niet door het stevige motorpak.De (toenmalige) Federale Gerechtelijke Politie Dendermonde werd belast met het onderzoek. Ondanks grondig onderzoek konden toen geen verdachten opgepakt worden. De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft, samen met het parket van oost-Vlaanderen, dit dossier recent opnieuw onderzocht en kon door middel van moderne technieken tot een doorbraak komen. Daarbij is een verdachte geïdentificeerd. Dit heeft ertoe geleid dat gisteren, een 43-jarige verdachte in Buggenhout kon worden opgepakt. De man wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die zal beslissen over zijn aanhouding. Het onderzoek naar eventuele mededaders loopt ondertussen verder.