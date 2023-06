Update moordproces Ilse Uyttersprot: "Zus beschuldigde hangt vernietigend beeld op van Jürgen Demesmaeker"

Van de drie jongeren die verdacht worden van schietpartijen met een luchtdrukpistool aan een school in Wetteren, heeft de onderzoeksrechter vanmiddag 1 van de 2 meerderjarigen in verdenking gesteld. De derde, minderjarige verdachte, is in een gesloten instelling geplaatst. Gisteren raakte bekend dat een scholier uit Wetteren gewond raakte aan de wang, nadat hij met het luchtdrukpistool beschoten was. De schoten werden gelost vanuit een voorbijrijdende auto, aan de fietsenstalling net na schooltijd. Ook een tweede scholier werd beschoten, maar raakte niet gewond. En ook aan een café in Wetteren werden schoten gelost.