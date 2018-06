Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een stoutmoedige inbraak gepleegd in het postkantoor aan de Stationsstraat in Buggenhout. Ze gebruikten daarbij springstof om een geldautomaat te laten ontploffen. Op camerabeelden is te zien hoe drie mannen het postkantoor binnenkomen en in het inkomsas naar de geldautomaat gaan. Een van de daders maakt daarop de bewakingscamera onklaar. De andere twee beginnen dan explosieven te zetten aan de geldautomaat. Nadien is er geen beeld meer. In elk geval hebben ze de geldautomaat laten ontploffen en 250.000 euro buit gemaakt. De vloer van het postkantoor is zwartgeblakerd en ook een raam is gesneuveld. De diensten van Dovo en politie kwamen ter plaatse. De schade aan het postkantoor is groot.