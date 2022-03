Uitslaande loodsbrand in Wichelen

In Wichelen heeft de brandweer de handen vol met een uitslaande loodsbrand. Die woedt momenteel in een loods van firma De Cremer in de Krijgelstraat in de wijk Bruinbeke in Schellebelle. De zwarte rookpluim is van kilometers ver te zien. Brandweerposten uit de wijde regio zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens de eerste informatie zijn er geen gewonden. Mensen uit de omgeving houden best ramen en deuren gesloten en zetten hun ventilatiesysteem af.