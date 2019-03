De vrouw die verdacht wordt van de moord op haar man in een B&B-in Sint-Maria-Oudenhove bij Zottegem, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde beslist. Exact twee maanden geleden, 20 januari, stak de vrouw haar man dood in hun B&B De Koperen Pomp. De vrouw werd opgepakt en zit sindsdien in voorhechtenis. De 22-jarige dochter van het koppel woont nu alleen in het ouderlijk huis. Volgens de advocaat van de verdachte werkt zijn cliënte goed mee aan het onderzoek, maar zijn er nog veel onduidelijkheden over de omstandigheden waarin de steekpartij gebeurde. Op een psychiatrisch verslag is het nog wachten, maar over twee weken wordt er een reconstructie gehouden. Die moet één en ander ophelderen.